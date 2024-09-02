Adıyaman'da sıcak hava etkisini sürdürüyor

Ali İhsan Gökçen ise Cendere Köprüsü'nde insan yoğunluğunun yaşandığını, havanın sıcak olduğunu ve vatandaşların serinlemek için suya girdiklerini ifade etti.

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