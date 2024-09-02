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        Adıyaman'da sıcak hava etkisini sürdürüyor

        Adıyaman'da sıcak hava etkili olmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 15:26 Güncelleme: 02.09.2024 - 15:26
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        Adıyaman'da sıcak hava etkisini sürdürüyor
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        Adıyaman'da sıcak hava etkili olmaya devam ediyor.

        Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde ölçüldüğü Adıyaman'da vatandaşlar, Cendere Köprüsü altından geçen Kahta Çayı'nda serinledi.

        Vatandaşlardan Mine Gökçen, havaların sıcak olduğunu belirterek suda yüzüp serinlediğini söyledi.

        Ali İhsan Gökçen ise Cendere Köprüsü'nde insan yoğunluğunun yaşandığını, havanın sıcak olduğunu ve vatandaşların serinlemek için suya girdiklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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