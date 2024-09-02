Adıyaman'da sıcak hava etkisini sürdürüyor
Adıyaman'da sıcak hava etkili olmaya devam ediyor.
Adıyaman'da sıcak hava etkili olmaya devam ediyor.
Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde ölçüldüğü Adıyaman'da vatandaşlar, Cendere Köprüsü altından geçen Kahta Çayı'nda serinledi.
Vatandaşlardan Mine Gökçen, havaların sıcak olduğunu belirterek suda yüzüp serinlediğini söyledi.
Ali İhsan Gökçen ise Cendere Köprüsü'nde insan yoğunluğunun yaşandığını, havanın sıcak olduğunu ve vatandaşların serinlemek için suya girdiklerini ifade etti.
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