Adıyaman'da depremlerde hayatını kaybeden engelli öğrenciler anısına sergi açıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Adıyaman'ın Besni ilçesinde hayatını kaybeden 2 engelli öğrenci anısına resim sergisi açıldı.

İlçedeki özel bir düğün salonunda hayatını kaybeden Nazlı Aktaş ve Ömer Tüy'ün arkadaşları tarafından kaleme alınan resimler, vatandaşların beğenisine sunuldu.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Abuzer Erdem, açılışta gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin anısı için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Açılışa İlçe Kaymakamı Çağlar Partal, Belediye Başkanı Reşit Alkan ile kurum ve daire amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.