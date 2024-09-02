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        Adıyaman'da depremlerde hayatını kaybeden engelli öğrenciler anısına sergi açıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Adıyaman'ın Besni ilçesinde hayatını kaybeden 2 engelli öğrenci anısına resim sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 15:43 Güncelleme: 02.09.2024 - 15:46
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        Adıyaman'da depremlerde hayatını kaybeden engelli öğrenciler anısına sergi açıldı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Adıyaman'ın Besni ilçesinde hayatını kaybeden 2 engelli öğrenci anısına resim sergisi açıldı.

        İlçedeki özel bir düğün salonunda hayatını kaybeden Nazlı Aktaş ve Ömer Tüy'ün arkadaşları tarafından kaleme alınan resimler, vatandaşların beğenisine sunuldu.

        Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Abuzer Erdem, açılışta gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin anısı için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

        Açılışa İlçe Kaymakamı Çağlar Partal, Belediye Başkanı Reşit Alkan ile kurum ve daire amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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