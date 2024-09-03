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        Zemin sıvılaşması bulunan Gölbaşı'nda imar planlama çalışması tamamlandı

        ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde zemin sıvılaşması nedeniyle imara kapatılan bölgelerde çalışmalar tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 11:04 Güncelleme: 03.09.2024 - 11:04
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        Zemin sıvılaşması bulunan Gölbaşı'nda imar planlama çalışması tamamlandı
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        ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde zemin sıvılaşması nedeniyle imara kapatılan bölgelerde çalışmalar tamamlandı.

        İlçede 120 noktada zemin etüt çalışması ve bilim insanlarının incelemelerinin ardından 2 bölgede "Zemin artı iki ile zemin artı üç şeklinde bina yapılabilir" kararı alındı.

        Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, AA muhabirine, ilçenin hemen hemen her noktasında zemin sıvılaşmasının olduğunu söyledi.

        İlçenin depremlerden sonra imara kapatılmasıyla sondaj çalışmalarının başladığını belirten Seyhan, şöyle devam etti:

        "6 Şubat depremlerin ardından ilçemizde ciddi bir zemin sıvılaşması olduğuna dair bilimsel veriler var. İlk zamanda şehrimizin 3'te 2 bölümü imara kapatılmıştı. Daha sonra bilimsel bir heyet tarafından ilçemizin farklı yerlerinde sondaj çalışmaları yapıldı. Sondaj çalışmaları neticesinde asfaltın altı diye tabir ettiğimiz bölgemizde zemin artı iki, asfaltın üstü diye tabir ettiğimiz bölgede zemin artı üç olarak imar planlaması yapıldı."

        - "Fayın geçtiği alanda 47 metrelik kapanma olacak"

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca ilçede mikro imar çalışması yapıldığını aktaran Seyhan, sürecin kısa zamanda tamamlanacağını ifade etti.

        Çalışmalar belediyeye geldikten sonra ruhsatlandırmanın başlayacağını dile getiren Seyhan, şunları kaydetti:

        "Fayın geçtiği alanlarda bir tampon bölge diye ifade ettiğimiz fay kırığımız sağlı sollu kısımlarda imara kapatılacak. Toplam fayın geçtiği alanda 47 metrelik bir kapanma söz konusu olacak. Onun haricinde ilçemizin hemen hemen her yeri açık. Sadece göle yakın bir kısmımız kapalı orada da zaten bir imar çalışmamız yok. Yani bina çalışması veya bir oturma alanımız söz konusu değildi. Onun haricinde bodrum şartı var. Bilimsel ve günümüzün tekniğine uygun bir şekilde sağlam bina yapmak kaydıyla imara tekrardan açılmış vaziyette."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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