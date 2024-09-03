Zemin sıvılaşması bulunan Gölbaşı'nda imar planlama çalışması tamamlandı

ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde zemin sıvılaşması nedeniyle imara kapatılan bölgelerde çalışmalar tamamlandı.

İlçede 120 noktada zemin etüt çalışması ve bilim insanlarının incelemelerinin ardından 2 bölgede "Zemin artı iki ile zemin artı üç şeklinde bina yapılabilir" kararı alındı.

Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, AA muhabirine, ilçenin hemen hemen her noktasında zemin sıvılaşmasının olduğunu söyledi.

İlçenin depremlerden sonra imara kapatılmasıyla sondaj çalışmalarının başladığını belirten Seyhan, şöyle devam etti:

"6 Şubat depremlerin ardından ilçemizde ciddi bir zemin sıvılaşması olduğuna dair bilimsel veriler var. İlk zamanda şehrimizin 3'te 2 bölümü imara kapatılmıştı. Daha sonra bilimsel bir heyet tarafından ilçemizin farklı yerlerinde sondaj çalışmaları yapıldı. Sondaj çalışmaları neticesinde asfaltın altı diye tabir ettiğimiz bölgemizde zemin artı iki, asfaltın üstü diye tabir ettiğimiz bölgede zemin artı üç olarak imar planlaması yapıldı." - "Fayın geçtiği alanda 47 metrelik kapanma olacak" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca ilçede mikro imar çalışması yapıldığını aktaran Seyhan, sürecin kısa zamanda tamamlanacağını ifade etti.