Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Ramazan A. idaresindeki 21 AFH 663 plakalı otomobil, Yeşilyurt Mahallesi Malatya Caddesi üzerinde Bayram K. yönetimindeki 02 ACP 509 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araçlardaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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