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        Adıyaman'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, beton elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 14:49 Güncelleme: 05.09.2024 - 14:49
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        Adıyaman'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, beton elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kadir Çoban (45) idaresindeki 02 ACU 744 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolu Ortanca köyü yol ayırımı yakınlarında, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Hastanede temizlik personeli olana Çoban'ın cenazesi morga kaldırılırken, ailesi ve arkadaşları gözyaşı döktü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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