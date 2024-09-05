Adıyaman'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 5 kişi yaralandı
Adıyaman'da ticari araçla çarpışan motosikletteki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Adıyaman'da ticari araçla çarpışan motosikletteki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
E.Ş. idaresindeki 02 EN 022 plakalı hafif ticari araç, Mimar Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda M.S.K. (40) idaresindeki 02 ADT 477 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile yanındaki aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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