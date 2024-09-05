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        Adıyaman'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 5 kişi yaralandı

        Adıyaman'da ticari araçla çarpışan motosikletteki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 16:45 Güncelleme: 05.09.2024 - 16:45
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        Adıyaman'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 5 kişi yaralandı
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        Adıyaman'da ticari araçla çarpışan motosikletteki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        E.Ş. idaresindeki 02 EN 022 plakalı hafif ticari araç, Mimar Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda M.S.K. (40) idaresindeki 02 ADT 477 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü ile yanındaki aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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