Gaziantep'te trafik kazasında ölen kardeşler Adıyaman'da toprağa verildi
Gaziantep'te trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kız kardeş, memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesinde yan yana defnedildi.
Gaziantep'te trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kız kardeş, memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesinde yan yana defnedildi.
Dün akşam saatlerinde Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybeden Zeynep Kübra (15) ile kardeşi Esma Aydın'ın (12) naaşı, otopsi işlemleri sonrası Besni ilçesi Yazıkarakuyu Köyü'ne getirildi.
Kılınan cenaze namazının ardından iki kız kardeşin cenazeleri, köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde dün meydana gelen kazada İ.A. idaresindeki 27 ASZ 755 plakalı otomobil, Ö.Ç. idaresindeki 02 AEP 592 plakalı kamyonla çarpışmış, kazada 2 kardeş ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı.
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