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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 gözaltı

        Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 238 fişek ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 11:18 Güncelleme: 06.09.2024 - 11:18
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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 gözaltı
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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 238 fişek ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, silah kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda ekiplerce silah kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik Siverek ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 238 fişek ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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