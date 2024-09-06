Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 gözaltı

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 238 fişek ele geçirildi.

Bu kapsamda ekiplerce silah kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik Siverek ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, silah kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.

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