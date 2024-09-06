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        Adıyaman'da depremzede öğrencilere kırtasiye desteği

        Antalya İl Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü ekibi Adıyamanlı öğrencilere kırtasiye desteğinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 12:22 Güncelleme: 06.09.2024 - 12:22
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        Adıyaman'da depremzede öğrencilere kırtasiye desteği
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        Antalya İl Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü ekibi Adıyamanlı öğrencilere kırtasiye desteğinde bulundu.

        Kente gelen 10 kişiden oluşan ekip Arılı, Uludam köyleri ile Akyurt mezrasında ihtiyaç sahibi öğrencileri ziyaret etti.

        Ekip, belirlenen 320 öğrenciye yanlarında getirdikleri kırtasiye malzemelerin dağıtıp, çeşitli etkinlikler yaptı.

        Antalya İl Müftülüğü Gençlik koordinatörü Bayram Kırbaş, ziyarette yaptığı açıklamada, deprem bölgesini ziyaret ederek buradaki yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilere moral ve motivasyon vermek olduğunu, bölgede toplamda bin 1100 öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

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