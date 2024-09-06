Adıyaman'da depremzede öğrencilere kırtasiye desteği

Antalya İl Müftülüğü Gençlik koordinatörü Bayram Kırbaş, ziyarette yaptığı açıklamada, deprem bölgesini ziyaret ederek buradaki yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilere moral ve motivasyon vermek olduğunu, bölgede toplamda bin 1100 öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Kente gelen 10 kişiden oluşan ekip Arılı, Uludam köyleri ile Akyurt mezrasında ihtiyaç sahibi öğrencileri ziyaret etti.

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