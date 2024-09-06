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        Adıyaman'da motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

        Adıyaman'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 13:13 Güncelleme: 06.09.2024 - 13:13
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        Adıyaman'da motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
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        Adıyaman'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İ.H.A. idaresindeki 02 ACP 656 plakalı hafif ticari araç, Bahçelievler Mahallesi 935. Sokak'ta, C.S. yönetimindeki 02 AEF 966 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, hafif ticari aracın çarptığı motosikletin yola, sürücüsünün ise kaldırıma savrulması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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