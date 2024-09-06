Adıyaman'da motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Adıyaman'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Adıyaman'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İ.H.A. idaresindeki 02 ACP 656 plakalı hafif ticari araç, Bahçelievler Mahallesi 935. Sokak'ta, C.S. yönetimindeki 02 AEF 966 plakalı motosikletle çarpıştı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, hafif ticari aracın çarptığı motosikletin yola, sürücüsünün ise kaldırıma savrulması yer alıyor.
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