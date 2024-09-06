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        Adıyaman'da üreticilere akülü budama makası dağıtıldı

        Adıyaman'da 46 çiftçiye akülü budama makası dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 14:35 Güncelleme: 06.09.2024 - 14:52
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        Adıyaman'da üreticilere akülü budama makası dağıtıldı
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        Adıyaman'da 46 çiftçiye akülü budama makası dağıtıldı.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte "Modern tekniklerle meyveciliğin geliştirilmesi projesi" kapsamında üreticilerin daha kolay budama yapabilmeleri için GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından proje hazırlandı.

        Bu kapsamda temin edilen makaslar il müdürlüğü bahçesinde törenle üreticilere dağıtıldı.

        Programa, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Genel Koordinatörü Suphi Özer ve Proje İzleme Uzmanı Faruk Alan ile üreticiler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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