Adıyaman'da üreticilere akülü budama makası dağıtıldı
Adıyaman'da 46 çiftçiye akülü budama makası dağıtıldı.
Adıyaman'da 46 çiftçiye akülü budama makası dağıtıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte "Modern tekniklerle meyveciliğin geliştirilmesi projesi" kapsamında üreticilerin daha kolay budama yapabilmeleri için GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından proje hazırlandı.
Bu kapsamda temin edilen makaslar il müdürlüğü bahçesinde törenle üreticilere dağıtıldı.
Programa, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Genel Koordinatörü Suphi Özer ve Proje İzleme Uzmanı Faruk Alan ile üreticiler katıldı.
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