Adıyaman'da izinsiz kesilen 360 kilogram et imha edildi
Adıyaman'da izinsiz kesildiği belirlenen 360 kilogram kaçak et imha edildi.
Adıyaman'da izinsiz kesildiği belirlenen 360 kilogram kaçak et imha edildi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ali Taşı Mahallesi'ndeki bir kasap dükkanında kaçak kesilen etlerin satıldığı bilgisi aldı.
Ekipler işletmede yaptıkları denetimde mezbahanede kesilmediği değerlendirilen 360 kilogram et ele geçirdi.
Sağlıksız olduğu belirlenen kaçak etler toprağa gömülerek imha edildi.
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