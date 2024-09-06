Adıyaman'da izinsiz kesilen 360 kilogram et imha edildi

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ali Taşı Mahallesi'ndeki bir kasap dükkanında kaçak kesilen etlerin satıldığı bilgisi aldı.

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