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        Adıyaman'da evinde izinsiz doğan besleyen kişiye 113 bin 980 lira para cezası kesildi

        Adıyaman'da evinde izinsiz doğan besleyen kişiye 113 bin 980 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 17:13 Güncelleme: 06.09.2024 - 17:13
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        Adıyaman'da evinde izinsiz doğan besleyen kişiye 113 bin 980 lira para cezası kesildi
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        Adıyaman'da evinde izinsiz doğan besleyen kişiye 113 bin 980 lira para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde aile içi kavga konusuna gitti. Ekipler, burada karı koca arasında çıkan tartışmaya müdahale ettikleri sırada ev içerisinde doğan kuşuna rastladı.

        Ekiplerce el konulan doğan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Yabancı uyruklu F.S'ye 113 bin 980 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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