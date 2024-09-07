Adıyaman'da motorlu testereyle kendini yaralayan kişi hastaneye kaldırıldı
Adıyaman'da motorlu testereyle odun kesmek isterken kendini yaralayan kişi tedavi altına alındı.
Adıyaman'da motorlu testereyle odun kesmek isterken kendini yaralayan kişi tedavi altına alındı.
M.D. Yeni Mahalle Karapınar Caddesi'nde motorlu testereyle odunları kestiği sıradağa sol ayağından yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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