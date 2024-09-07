Adıyaman'da bir kişi yaşadığı evinde ölü bulundu.

Keskin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi'nde yalnız yaşayan 4 çocuk annesi Aşhan Keskin'den (68) haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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