Adıyaman'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Adıyaman'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
M.K. idaresindeki 61 AAY 399 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki bir kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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