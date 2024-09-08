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        Adıyaman'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Adıyaman'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 21:19 Güncelleme: 08.09.2024 - 21:19
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        Adıyaman'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
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        Adıyaman'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        M.K. idaresindeki 61 AAY 399 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki bir kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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