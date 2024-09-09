Adıyaman'da uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli yakalandı
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıldığı bilgisi aldı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 247,25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan Y.T. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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