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        Adıyaman'da tren raylarını çalmaya çalışan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tren raylarını çalmaya çalışan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 17:32 Güncelleme: 09.09.2024 - 17:53
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        Adıyaman'da tren raylarını çalmaya çalışan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
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        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tren raylarını çalmaya çalışan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri ilçede Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na ait tren raylarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Bu kapsamda ekipler, M.B, F.Y, A.A. ve Y.D'nin tren raylarını oksijen kaynağı ve çeşitli ekipmanlar kullanarak kesmeye çalıştıkları sırada suçüstü yakaladı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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