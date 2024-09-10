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        Adıyaman Valisi Varol, vatandaşlarla buluştu

        Adıyaman Valisi Osman Varol, halk buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 13:54 Güncelleme: 10.09.2024 - 13:54
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        Adıyaman Valisi Varol, vatandaşlarla buluştu
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        Adıyaman Valisi Osman Varol, halk buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, makamında vatandaşları kabul eden Varol, sohbet edip taleplerini dinledi.

        Varol, kendisine iletilen sorunları not alıp ilgili kurumlara gerekli çalışmaların bir an önce başlatılması talimatı verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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