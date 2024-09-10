Adıyaman Valisi Varol, vatandaşlarla buluştu
Adıyaman Valisi Osman Varol, halk buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.
Adıyaman Valisi Osman Varol, halk buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, makamında vatandaşları kabul eden Varol, sohbet edip taleplerini dinledi.
Varol, kendisine iletilen sorunları not alıp ilgili kurumlara gerekli çalışmaların bir an önce başlatılması talimatı verdi.
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