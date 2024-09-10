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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 18:21 Güncelleme: 10.09.2024 - 18:22
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kırsal bölgelerde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 155 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

        Gözaltına alınan B.U. sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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