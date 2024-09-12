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        Adıyaman'da köy okullarına giyim ve kırtasiye desteği

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Türk Kızılay ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle köy okullarındaki öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 10:35 Güncelleme: 12.09.2024 - 10:35
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        Adıyaman'da köy okullarına giyim ve kırtasiye desteği
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Türk Kızılay ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle köy okullarındaki öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı yapıldı.

        Proje kapsamında, Bölükyayla İlk ve Ortaokulu, Abdullah Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi, Çaltılı, Işıl ve Çukurtaş İlkokullarındaki 300 öğrenciye yardımlar ulaştırıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, bu tür yardımların, öğrencilerin eğitimlerine büyük katkı sağladığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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