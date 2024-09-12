Adıyaman'da köy okullarına giyim ve kırtasiye desteği

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Türk Kızılay ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle köy okullarındaki öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı yapıldı.

Proje kapsamında, Bölükyayla İlk ve Ortaokulu, Abdullah Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi, Çaltılı, Işıl ve Çukurtaş İlkokullarındaki 300 öğrenciye yardımlar ulaştırıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, bu tür yardımların, öğrencilerin eğitimlerine büyük katkı sağladığını ifade etti.