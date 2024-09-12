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        Adıyaman'da okul servisleri denetlendi

        Adıyaman'da okul servis araçları denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 13:07 Güncelleme: 12.09.2024 - 13:08
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        Adıyaman'da okul servisleri denetlendi
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        Adıyaman'da okul servis araçları denetlendi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla kentte servis araçlarını inceledi.

        Araçları mevzuatlar çerçevesinde denetleyen ekipler, sürücüleri de uyması gereken kurallar konusunda bilgilendirdi.

        Bu kapsamda 60 okul servisini denetleyen ekipler, eksiklikleri tespit edilen 7 araca toplamda 7 bin lira para cezası uyguladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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