Adıyaman'da okul servisleri denetlendi

Bu kapsamda 60 okul servisini denetleyen ekipler, eksiklikleri tespit edilen 7 araca toplamda 7 bin lira para cezası uyguladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla kentte servis araçlarını inceledi.

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