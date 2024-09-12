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        Adıyaman'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 18:56 Güncelleme: 12.09.2024 - 19:03
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        Adıyaman'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        B.K. idaresindeki 23 HF 552 plakalı otomobil, Kahta - Adıyaman karayolunun 7'nci kilometresinde şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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