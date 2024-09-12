Adıyaman'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
B.K. idaresindeki 23 HF 552 plakalı otomobil, Kahta - Adıyaman karayolunun 7'nci kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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