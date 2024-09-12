Adıyaman'da 7 katlı binada çıkan baca yangını söndürüldü

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, binanın elektrik ve doğal gazını keserek, vatandaşları binadan tahliye etti.

Altınşehir Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın alt katındaki kasap dükkanına ait bacada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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