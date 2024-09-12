Adıyaman'da 7 katlı binada çıkan baca yangını söndürüldü
Adıyaman'da 7 katlı binada çıkan baca yangını söndürüldü, 2 kişi dumandan etkilendi.
Adıyaman'da 7 katlı binada çıkan baca yangını söndürüldü, 2 kişi dumandan etkilendi.
Altınşehir Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın alt katındaki kasap dükkanına ait bacada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, binanın elektrik ve doğal gazını keserek, vatandaşları binadan tahliye etti.
Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında 2 kişi dumandan etkilendi.
İtfaiye Müdürü Ali Doğan ise gazetecilere bina sakinlerini tahliye ettiklerini, dumanın çekilmesinin ardından vatandaşların yeniden binaya gireceklerini söyledi.
Bina sakini Fatih Rüştü Bereket de yangın nedeniyle panik yaşadıklarını, yangının büyümeden söndürüldüğünü söyledi.
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