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        Adıyaman'da 7 katlı binada çıkan baca yangını söndürüldü

        Adıyaman'da 7 katlı binada çıkan baca yangını söndürüldü, 2 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 22:04 Güncelleme: 12.09.2024 - 22:12
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        Adıyaman'da 7 katlı binada çıkan baca yangını söndürüldü
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        Adıyaman'da 7 katlı binada çıkan baca yangını söndürüldü, 2 kişi dumandan etkilendi.

        Altınşehir Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın alt katındaki kasap dükkanına ait bacada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

        Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, binanın elektrik ve doğal gazını keserek, vatandaşları binadan tahliye etti.

        Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

        İtfaiye Müdürü Ali Doğan ise gazetecilere bina sakinlerini tahliye ettiklerini, dumanın çekilmesinin ardından vatandaşların yeniden binaya gireceklerini söyledi.

        Bina sakini Fatih Rüştü Bereket de yangın nedeniyle panik yaşadıklarını, yangının büyümeden söndürüldüğünü söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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