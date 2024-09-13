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        Adıyaman'da adliye bahçesindeki kavgada 2 kişi yaralandı

        Adıyaman Adliyesi'nin bahçesinde çıkan kavgada, 2 kişi darbedilerek yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 10:54 Güncelleme: 13.09.2024 - 10:54
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        Adıyaman'da adliye bahçesindeki kavgada 2 kişi yaralandı
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        Adıyaman Adliyesi'nin bahçesinde çıkan kavgada, 2 kişi darbedilerek yaralandı.

        Adliyenin bahçesinde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi darp nedeniyle yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, kavgayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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