Adıyaman'da adliye bahçesindeki kavgada 2 kişi yaralandı
Adıyaman Adliyesi'nin bahçesinde çıkan kavgada, 2 kişi darbedilerek yaralandı.
Adıyaman Adliyesi'nin bahçesinde çıkan kavgada, 2 kişi darbedilerek yaralandı.
Adliyenin bahçesinde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi darp nedeniyle yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kavgayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
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