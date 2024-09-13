Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Adıyaman'da iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 11:13 Güncelleme: 13.09.2024 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'da iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        M.D.K idaresindeki 02 ADN 720 plakalı motosiklet, Altınşehir Mahallesi'nde yaya M.D.A'ya çarptı.

        Kazada motosiklet sürücüyle beraberindeki E.A. ve yaya M.D.A. yaralandı.

        Atatürk Bulvarındaki ikinci kazada ise A.S.Ö. yönetimindeki 06 ZD 721 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan A.Ö'ye çarptı. Kazada, A.Ö. yaralandı.

        Yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Polisin gözü önünde iş yerine ateş açtı!
        Polisin gözü önünde iş yerine ateş açtı!
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Kuzey Kore ilk defa duyurdu!
        Kuzey Kore ilk defa duyurdu!
        VFS Global satılıyor mu? Değeri 7 milyar dolara ulaşabilir
        VFS Global satılıyor mu? Değeri 7 milyar dolara ulaşabilir
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Narin'in ağabeyinin savcılık ifadesi ortaya çıktı
        Narin'in ağabeyinin savcılık ifadesi ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Servislerde tavan delindi
        Servislerde tavan delindi
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Zalewski zora girdi, hedef Lauriente!
        Zalewski zora girdi, hedef Lauriente!
        Günlük dilimizdeki yabancı kelimeler nelerdir?
        Günlük dilimizdeki yabancı kelimeler nelerdir?
        Alışveriş yapan kadına seken kurşun isabet etti
        Alışveriş yapan kadına seken kurşun isabet etti
        Borsayı yedi bitirdiler
        Borsayı yedi bitirdiler
        50 yıllık bekleyiş sona erdi
        50 yıllık bekleyiş sona erdi
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da balkondan düşen kişi ağır yaralandı
        Adıyaman'da balkondan düşen kişi ağır yaralandı
        Adıyaman'da adliye bahçesindeki kavgada 2 kişi yaralandı
        Adıyaman'da adliye bahçesindeki kavgada 2 kişi yaralandı
        Adıyaman'da 7 katlı binada çıkan baca yangını söndürüldü
        Adıyaman'da 7 katlı binada çıkan baca yangını söndürüldü
        Adıyaman'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Adıyaman'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Adıyaman'da okul servisleri denetlendi
        Adıyaman'da okul servisleri denetlendi
        Adıyaman'da köy okullarına giyim ve kırtasiye desteği
        Adıyaman'da köy okullarına giyim ve kırtasiye desteği