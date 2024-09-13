Adıyaman'da balkondan düşen kişi ağır yaralandı
Adıyaman'da bir evin balkonundan düşen kişi ağır yaralandı.
Adıyaman'da bir evin balkonundan düşen kişi ağır yaralandı.
Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşayan Ali Osman Ulum, 2 katlı evin ikinci katında balkondaki korkuluklara yaslandığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu yere düştü.
İhbarlar bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ulum'un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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