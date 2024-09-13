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        Adıyaman'da balkondan düşen kişi öldü

        Adıyaman'da evin balkonundan düşen kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 11:15 Güncelleme: 13.09.2024 - 11:15
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        Adıyaman'da balkondan düşen kişi öldü
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        Adıyaman'da evin balkonundan düşen kişi öldü.

        Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşayan Ali Osman Ulum (33), 2 katlı binanın ikinci katında balkondaki korkuluklara yaslandığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ulum, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Cenaze otopsi yapılmak üzere hastaneye gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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