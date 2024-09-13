Adıyaman'da balkondan düşen kişi öldü
Adıyaman'da evin balkonundan düşen kişi öldü.
Adıyaman'da evin balkonundan düşen kişi öldü.
Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşayan Ali Osman Ulum (33), 2 katlı binanın ikinci katında balkondaki korkuluklara yaslandığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ulum, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze otopsi yapılmak üzere hastaneye gönderildi.
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