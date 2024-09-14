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        Perre Antik Kenti'nde 2024 kazı sezonu tamamlandı

        Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde bu yılki kazı çalışmaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 11:08 Güncelleme: 14.09.2024 - 11:35
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        Perre Antik Kenti'nde 2024 kazı sezonu tamamlandı
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        Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde bu yılki kazı çalışmaları tamamlandı.

        Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, AA muhabirine, Kommagene Krallığı'nın 5 büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti'ndeki çalışmaların bu yılki ayağının tamamlandığını, kazıların gelecek yıl süreceğini dile getirdi.

        Alkan, "Bu yıl 70 kişilik ekiple 3 dönümlük alanda kazı çalışması yaptık. Çalışmalar kapsamında girlandlı alanlar, yazıtlı oda mezarları, mimari formda olan yapılar tespit ettik. Bizler burada yani nekropol alanda kazı yaptığımızdan dolayı oda mezarları tespit ediyoruz. İlerleyen yıllarda o dönemin insanlarının yaşadığı alanda yapacağımız kazı çalışmalarında daha önemli bulgular bulacağız." dedi.

        Antik kenti ziyaret etmek için Tokat'tan gelen Zehra Erdoğan, bölgenin kendisini etkilediğini söyledi.

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