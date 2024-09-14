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        Adıyamanlı afetzede öğrenciler, gönüllülerin desteğiyle geleceğe hazırlanıyor

        ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'daki afetzede öğrenciler, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Destek Merkezi'nde geleceğe hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 14:11 Güncelleme: 14.09.2024 - 14:11
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        Adıyamanlı afetzede öğrenciler, gönüllülerin desteğiyle geleceğe hazırlanıyor
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        ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'daki afetzede öğrenciler, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Destek Merkezi'nde geleceğe hazırlanıyor.

        Vakıf tarafından Altınşehir Konteyner Kent'te kurulan destek merkezi, depremden etkilenen çocukların eğitim süreçlerini aksatmaması ve geleceğe hazırlanmalarını sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

        TOG Destek Merkezi, öğrencilerin eğitimden kopmamaları için çeşitli kurslar, rehberlik hizmetleri ve sosyal etkinlikler sunuyor. Merkezde görev alan gönüllü öğretmenler ve uzmanlar, hem akademik başarıyı desteklemeyi hem de öğrencilerin travmalarını atlatmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

        TOG Adıyaman Yöneticisi Abdullah Turanlı, AA muhabirine, öğrencilerin bu merkezde güvenli şekilde geleceğe hazırlandıklarını söyledi.

        Deprem sonrası çocukların hem akademik hem de sosyal açıdan desteklenmesine öncelik verdiklerini dile getiren Turanlı, "Bu merkezde onlara güvenli bir ortam sunarak eğitimlerine devam etmelerini sağlıyoruz. Buradaki her bir çocuğun geleceği bizim için çok değerli." dedi.

        - Sınavlara hazırlanıyorlar

        Öğrencilerin merkezde KPSS ve YKS gibi önemli sınavlara hazırlandıklarını anlatan Turanlı, "Destek merkezimizde gençlik atölyeleri, çocuklar için oyun alanları ve ders çalışma alanları bulunmaktadır. Gençlik atölyelerinde genelde üniversite öğrencileri ve KPSS'ye hazırlanan öğrenciler, ders çalışmak üzere merkezimizi kullanmaktadır." şeklinde konuştu.

        Turanlı, merkezde çocukların sosyalleşmeleri için birçok etkinlik yaptıklarını belirterek, "Öğrencilerimize bilgisayar, internet ve yer desteği sağlamaktayız. Onun dışında 7-14 yaş grubu için de oyun alanımız bulunmaktadır. Sinema etkinliklerimiz bulunmaktadır. Gönüllü psikologlarımızla hem de kendi uzman psikoloğumuzla etkinlikler düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Gönüllülerden Nebiye Nurgül Bilgiç de merkezde öğrencilere destek olduğunu, birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Öğrencilerden Berat Karadaş da günün belirli saatlerinde destek merkezine gelip ders çalıştığını anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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