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        Adıyaman'da 9 katlı binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

        Adıyaman'da 9 katlı binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 18:01 Güncelleme: 15.09.2024 - 18:01
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        Adıyaman'da 9 katlı binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
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        Adıyaman'da 9 katlı binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

        Altınşehir Mahallesi'nde Mahmut Ö'ye ait 9 katlı binanın 4'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanları görenler durumu itfaiye ile sağlık ekiplerine bildirdi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

        Yangında dumandan etkilenen 4 kişi ambulansta tedavi edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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