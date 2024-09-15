Adıyaman'da 9 katlı binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
Adıyaman'da 9 katlı binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.
Adıyaman'da 9 katlı binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.
Altınşehir Mahallesi'nde Mahmut Ö'ye ait 9 katlı binanın 4'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları görenler durumu itfaiye ile sağlık ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangında dumandan etkilenen 4 kişi ambulansta tedavi edildi.
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