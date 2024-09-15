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        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 21:40 Güncelleme: 15.09.2024 - 21:46
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        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Ş.Y. yönetimindeki 02 AK 224 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolu Çobanlı Mahallesi yol ayrımı civarında M.Y. idaresindeki 34 CBK 821 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile bir kişi, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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