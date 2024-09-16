Adıyaman İl Jandarma Komutanı Uz'dan şehit ailelerine ziyaret
Adıyaman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, şehit ailelerine ziyaretler gerçekleştiriyor.
Adıyaman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, şehit ailelerine ziyaretler gerçekleştiriyor.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıdemli Albay Uz, şehit aileleri ziyareti kapsamında, 2015 yılında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde teröristlerce güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen saldırıda şehit olan uzman çavuş Mehmet Ali Bozkurt ile 1996 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan Jandarma Er Abdulgani Adalı'nın ailelerini ziyaret etti.
Uz, devletin her daim şehit ailelerinin yanlarında olduğunu kaydetti.
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