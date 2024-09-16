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        Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 17:10 Güncelleme: 16.09.2024 - 17:28
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        Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezi ile ilçe kırsalında uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 154 gram kubar esrar, 40 gram kenevir tohumu, 96 sentetik uyuşturucu, 1 uyuşturucu hap, 22 kök kenevir bitkisi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 14 şüpheliden biri, sevk edildiği mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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