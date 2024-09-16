Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan 14 şüpheliden biri, sevk edildiği mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezi ile ilçe kırsalında uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

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