Adıyaman Valisi Varol, vatandaşlarla buluştu

Adıyaman Valisi Osman Varol, halk buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, makamında vatandaşları kabul eden Varol, sohbet edip taleplerini dinledi.

Varol, kendisine iletilen sorunları not alıp ilgili kurumlara gerekli çalışmaların bir an önce başlatılması talimatı verdi.