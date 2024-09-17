Adıyaman'da bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Adıyaman'da bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Adıyaman'da bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
M.D. idaresindeki 44 NA 433 plakalı marka otomobil, Sümerevler Mahallesin'de bir evin bahçe duvarına çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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