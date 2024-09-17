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        Adıyaman'da bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Adıyaman'da bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 14:41 Güncelleme: 17.09.2024 - 14:42
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        Adıyaman'da bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Adıyaman'da bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        M.D. idaresindeki 44 NA 433 plakalı marka otomobil, Sümerevler Mahallesin'de bir evin bahçe duvarına çarptı.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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