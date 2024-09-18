Bursa'da otomobilin çarpması sonucu ölen avukatın cenazesi Adıyaman'da defnedildi

İstanbul Barosuna kayıtlı avukat Cafer Alpgiray Kıskaç, İstanbul'dan dosya takibi için gittiği Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yolun kenarında yürürken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Törene Kıskaç'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.

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