Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Bursa'da otomobilin çarpması sonucu ölen avukatın cenazesi Adıyaman'da defnedildi

        İstanbul'dan dosya takibi için gittiği Bursa'da otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden avukatın cenazesi, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 16:06 Güncelleme: 18.09.2024 - 16:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da otomobilin çarpması sonucu ölen avukatın cenazesi Adıyaman'da defnedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul'dan dosya takibi için gittiği Bursa'da otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden avukatın cenazesi, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde toprağa verildi.

        İstanbul Barosuna kayıtlı avukat Cafer Alpgiray Kıskaç'ın (29) cenazesi, Gölbaşı Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerinin ardından Kurugeçit Mahallesi'ne getirildi.

        Burada kılınan namazın ardından Kıskaç'ın cenazesi, Kurugeçit Belediye Mezarlığına defnedildi.

        Törene Kıskaç'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.

        İstanbul Barosuna kayıtlı avukat Cafer Alpgiray Kıskaç, İstanbul'dan dosya takibi için gittiği Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yolun kenarında yürürken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Kazayı ilk kez anlattı
        Kazayı ilk kez anlattı
        Polisi umursamadan ateş açmışlardı! Sıcak gelişme!
        Polisi umursamadan ateş açmışlardı! Sıcak gelişme!
        Özbek'ten 'karaborsa bilet' açıklaması!
        Özbek'ten 'karaborsa bilet' açıklaması!
        Barış Boyun suç örgütüne dava: 305 sanık için istenen cezalar belli oldu
        Barış Boyun suç örgütüne dava: 305 sanık için istenen cezalar belli oldu
        Yumurtaya ilişkin yeni düzenleme
        Yumurtaya ilişkin yeni düzenleme
        Musk: "Ateizm bir boşluk yarattı"
        Musk: "Ateizm bir boşluk yarattı"
        Maliye 3 milyar TL'lik sahte faturayı tespit etti
        Maliye 3 milyar TL'lik sahte faturayı tespit etti
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Yıldızlı Gece tablosunda şaşırtan detay!
        Yıldızlı Gece tablosunda şaşırtan detay!
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Gio'nun değişmezleri!
        Gio'nun değişmezleri!
        Havacılıkta itaatsizlik: Kuralsız yolcular…
        Havacılıkta itaatsizlik: Kuralsız yolcular…
        Sultan 2. Abdülhamid'e ait olduğu düşünülüyor!
        Sultan 2. Abdülhamid'e ait olduğu düşünülüyor!
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        Göztepe, o alanda zirvede!
        Göztepe, o alanda zirvede!
        Beyin sağlığınızı riske atan 8 gıda!
        Beyin sağlığınızı riske atan 8 gıda!

        Benzer Haberler

        Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü
        Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü
        Adıyaman'da şarampole devrilen araçtaki 2 kişi öldü
        Adıyaman'da şarampole devrilen araçtaki 2 kişi öldü
        Adıyaman'da 4.0 büyüklüğünde deprem
        Adıyaman'da 4.0 büyüklüğünde deprem
        Adıyaman'da bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Adıyaman'da bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Adıyaman Valisi Varol, vatandaşlarla buluştu
        Adıyaman Valisi Varol, vatandaşlarla buluştu
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 14 gözaltı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 14 gözaltı