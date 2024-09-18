Bursa'da otomobilin çarpması sonucu ölen avukatın cenazesi Adıyaman'da defnedildi
İstanbul'dan dosya takibi için gittiği Bursa'da otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden avukatın cenazesi, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde toprağa verildi.
İstanbul'dan dosya takibi için gittiği Bursa'da otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden avukatın cenazesi, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde toprağa verildi.
İstanbul Barosuna kayıtlı avukat Cafer Alpgiray Kıskaç'ın (29) cenazesi, Gölbaşı Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerinin ardından Kurugeçit Mahallesi'ne getirildi.
Burada kılınan namazın ardından Kıskaç'ın cenazesi, Kurugeçit Belediye Mezarlığına defnedildi.
Törene Kıskaç'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.
İstanbul Barosuna kayıtlı avukat Cafer Alpgiray Kıskaç, İstanbul'dan dosya takibi için gittiği Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yolun kenarında yürürken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.
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