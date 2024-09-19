Kahta'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.
Kahta Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okunuldu.
Etkinlikte Kahta Kaymakamı Muhammed Usame Soysal, Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve Piyade Muhabere Yarbay Adem Çakar Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
İlçe protokolü daha sonra şehitliği ziyaret etti.
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