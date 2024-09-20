Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Perre Antik Kenti'nde 40 yıl önce bulunan tarihi eserler sergilenmeye başladı

        ORHAN PEHLÜL - Kommagene Krallığı'nın 5 büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti'nde yaklaşık 40 yıl önce gün yüzüne çıkarıldıktan sonra kaybolan ve alan araştırması sırasında bulunan Roma dönemine ait 10 tarihi eser sergilenmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 11:41 Güncelleme: 20.09.2024 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Perre Antik Kenti'nde 40 yıl önce bulunan tarihi eserler sergilenmeye başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ORHAN PEHLÜL - Kommagene Krallığı'nın 5 büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti'nde yaklaşık 40 yıl önce gün yüzüne çıkarıldıktan sonra kaybolan ve alan araştırması sırasında bulunan Roma dönemine ait 10 tarihi eser sergilenmeye başladı.

        Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri, Perre Antik Kenti'nin 1 kilometre güneyindeki alanda, 1980'li yıllarda antik kentte çıkarılan Roma dönemine ait kabartma, içlik, sütun ve çeşitli mimari parçalar olduğunu belirledi.

        İş makineleriyle alınan tarihi eserler, antik kentteki nekropol (mezarlık) alanına getirilerek sergilenmeye başladı.

        Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, AA muhabirine, eserlerin alan araştırması sırasında bulunduğunu söyledi.

        Eserlerin, antik kentin 1 kilometre güneyindeki alanda tespit edildiğini belirten Alkan, "Daha önce bunlarla ilgili 1980'de Perre Antik Kenti'nin hemen Roma çeşmesinin yanında olduğu söyleniyordu. Burada yaptığımız taramalar sonucunda da eserleri 40 yıl sonra Perre Antik Kenti'ne getirerek ziyaretçilerin beğenisine hazır hale getirdik. Bunlar milattan sonra 2. yüzyıla yani günümüzden 1800 yıl önceye tarihlenen mimari parçalar." dedi.

        Alkan, sergilenen objelerin Perre Antik Kenti'nin zengin tarihini ve kültürel dokusunu yansıttığını, bu nedenle hem bölge halkının hem de ziyaretçilerin dikkatini çektiği kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        İşte Narin'in köyündeki çocukların psikolojik raporu!
        İşte Narin'in köyündeki çocukların psikolojik raporu!
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Derbi öncesi son gelişmeler
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        18 yıllık kayıpta tutuklama geldi!
        18 yıllık kayıpta tutuklama geldi!
        Lübnan-İsrail hattında yüksek tansiyon!
        Lübnan-İsrail hattında yüksek tansiyon!
        3 milyonluk vanaları çaldılar!
        3 milyonluk vanaları çaldılar!
        Trump'tan İsrail açıklaması: "Kaybedersem yok olacak"
        Trump'tan İsrail açıklaması: "Kaybedersem yok olacak"
        TEM'de inanılmaz kaza! Kamyonetin motoru fırladı
        TEM'de inanılmaz kaza! Kamyonetin motoru fırladı
        Elektrikli araç tebliğinin kapsamı genişledi
        Elektrikli araç tebliğinin kapsamı genişledi
        Haluk Bilginer, yine aday
        Haluk Bilginer, yine aday
        İnternet neden yavaş? İşte cevabı...
        İnternet neden yavaş? İşte cevabı...
        Dünya'nın davetsiz misafiri: "Mini Ay" yolda
        Dünya'nın davetsiz misafiri: "Mini Ay" yolda
        Fakülte ve enstitülerle ilgili karar Resmi Gazete'de
        Fakülte ve enstitülerle ilgili karar Resmi Gazete'de
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bu hep oluyorsa dikkat!
        Bu hep oluyorsa dikkat!
        "Evlilik yok, böyle güzel"
        "Evlilik yok, böyle güzel"
        Benfica'yı Türkler sırtladı!
        Benfica'yı Türkler sırtladı!
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi
        Hasılat rekoru kırdılar
        Hasılat rekoru kırdılar

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da sağanak etkili oldu
        Adıyaman'da sağanak etkili oldu
        Kahta'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı
        Kahta'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı
        Atatürk Baraj Göleti'ne 3 milyon 555 bin balık yavrusu bırakıldı
        Atatürk Baraj Göleti'ne 3 milyon 555 bin balık yavrusu bırakıldı
        Bursa'da otomobilin çarpması sonucu ölen avukatın cenazesi Adıyaman'da defn...
        Bursa'da otomobilin çarpması sonucu ölen avukatın cenazesi Adıyaman'da defn...
        Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü
        Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü
        Adıyaman'da şarampole devrilen araçtaki 2 kişi öldü
        Adıyaman'da şarampole devrilen araçtaki 2 kişi öldü