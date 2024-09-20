Adıyaman'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Adıyaman'da otomobille, 2 motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'da otomobille, 2 motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
B.E. idaresindeki 02 AAR 256 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunda İ.D. idaresindeki 02 ABE 257 ve M.G. idaresindeki 02 AED 773 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüleri 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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