Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Adıyaman'da otomobille, 2 motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 13:04 Güncelleme: 20.09.2024 - 13:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'da otomobille, 2 motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        B.E. idaresindeki 02 AAR 256 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunda İ.D. idaresindeki 02 ABE 257 ve M.G. idaresindeki 02 AED 773 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüleri 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı
        Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı
        "MOSSAD'ın kızıl serçesi"
        "MOSSAD'ın kızıl serçesi"
        Karısını 30 kez bıçaklayıp öldürdü! Caniye ceza indirimi istemi!
        Karısını 30 kez bıçaklayıp öldürdü! Caniye ceza indirimi istemi!
        2,5 yıl sonra solladı
        2,5 yıl sonra solladı
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        İşte Narin'in köyündeki çocukların psikolojik raporu!
        İşte Narin'in köyündeki çocukların psikolojik raporu!
        TOKİ'den indirim kampanyası
        TOKİ'den indirim kampanyası
        Derbiyle temiz sayfa!
        Derbiyle temiz sayfa!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Derbi öncesi son gelişmeler
        18 yıllık kayıpta tutuklama geldi!
        18 yıllık kayıpta tutuklama geldi!
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Lübnan-İsrail hattında yüksek tansiyon!
        Lübnan-İsrail hattında yüksek tansiyon!
        3 milyonluk vanaları çaldılar!
        3 milyonluk vanaları çaldılar!
        Haluk Bilginer, yine aday
        Haluk Bilginer, yine aday
        İnternet neden yavaş? İşte cevabı...
        İnternet neden yavaş? İşte cevabı...
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bu hep oluyorsa dikkat!
        Bu hep oluyorsa dikkat!
        "Evlilik yok, böyle güzel"
        "Evlilik yok, böyle güzel"
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılığına 4 gözaltı
        Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılığına 4 gözaltı
        Perre Antik Kenti'nde 40 yıl önce bulunan tarihi eserler sergilenmeye başla...
        Perre Antik Kenti'nde 40 yıl önce bulunan tarihi eserler sergilenmeye başla...
        Adıyaman'da sağanak etkili oldu
        Adıyaman'da sağanak etkili oldu
        Kahta'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı
        Kahta'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı
        Atatürk Baraj Göleti'ne 3 milyon 555 bin balık yavrusu bırakıldı
        Atatürk Baraj Göleti'ne 3 milyon 555 bin balık yavrusu bırakıldı