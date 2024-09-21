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        Adıyaman'da Mevlid-i Nebi konferansı düzenlendi

        Adıyaman'da "Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 11:43 Güncelleme: 21.09.2024 - 11:45
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        Adıyaman'da Mevlid-i Nebi konferansı düzenlendi
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        Adıyaman'da "Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında konferans düzenlendi.

        Adıyaman İl Müftülüğü "Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında TPAO Konferans Salonu’nda “Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası” konulu konferans gerçekleştirildi.

        Kur'an tilaveti ile başlayan program Müftülük ilahi grubunun ezgileri ve slayt gösterimi ile devam etti.

        Etkinlikte konuşan Adıyaman Valisi Osman Varol, "Peygamber Efendimizin doğum yıl dönümünü idrak ediyoruz. Sevgili Peygamberimizi bütün İslam dünyası olarak, saygıyla rahmetle anarken, bu hafta boyunca yapılacak etkinlikler, numune-i imtisal olan o örnek insanı inşallah daha yakından tanımaya ve anlamaya vesile olur.” temennisinde bulundu.

        İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu da, Diyanet İşleri Başkanlığının bu yılki, Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası temasını "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" olarak belirlediğini söyledi.

        Açılış konuşmalarının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Kerim Şükrü Ünlü “Peygamberimiz ve Gençlik” konulu konferansı verdi.

        Konferansa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan, İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş, Jandarma Alay Komutanı Albay Hikmet Uz, ilçe müftüleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, din görevlileri ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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