Adıyaman'da Mevlid-i Nebi konferansı düzenlendi

Adıyaman'da "Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında konferans düzenlendi.

Adıyaman İl Müftülüğü "Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında TPAO Konferans Salonu’nda “Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası” konulu konferans gerçekleştirildi.

Kur'an tilaveti ile başlayan program Müftülük ilahi grubunun ezgileri ve slayt gösterimi ile devam etti.

Etkinlikte konuşan Adıyaman Valisi Osman Varol, "Peygamber Efendimizin doğum yıl dönümünü idrak ediyoruz. Sevgili Peygamberimizi bütün İslam dünyası olarak, saygıyla rahmetle anarken, bu hafta boyunca yapılacak etkinlikler, numune-i imtisal olan o örnek insanı inşallah daha yakından tanımaya ve anlamaya vesile olur.” temennisinde bulundu.