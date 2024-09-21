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        Adıyaman'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Adıyaman'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 11:58 Güncelleme: 21.09.2024 - 12:12
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        Adıyaman'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Adıyaman'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        M.O. idaresindeki 06 DR 1763 plakalı tır, Atatürk Bulvarı'nda İ.Y. yönetimindeki 06 RRJ 97 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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