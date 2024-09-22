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        Adıyaman Valisi Varol, deprem konutlarını inceledi

        Adıyaman Valisi Osman Varol, kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle İndere bölgesinde yapımı süren deprem konutlarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 13:54 Güncelleme: 22.09.2024 - 13:54
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        Adıyaman Valisi Varol, deprem konutlarını inceledi
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        Adıyaman Valisi Osman Varol, kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle İndere bölgesinde yapımı süren deprem konutlarını inceledi.

        Varoy, ziyaret sonrası gazetecilere, bugün sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle İndere bölgesindeki kalıcı deprem konutlarını ziyaret ettiklerini söyledi.

        İndere bölgesinde yapımı süren deprem konutlarına ilişkin sürekli bilgilendirme yaptıklarını ifade eden Varol, şunları kaydetti:

        "Konutları yerinde görmek gerekiyor. Bugün de ziyaretçilerimiz özellikle sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri gördükleri bu yoğun çalışma ortamından gerçekten etkilendi. Etkilenmemek elde değil. 16 bin 467 konuttan 6500 civarı konutun kurasını çektik. Konutları büyük oranda hazırlıyoruz. İnşallah yakın zamanda da tüm bu siteyi tamamlayacağız. Burası nüfusuyla da ülkemizin orta büyüklükteki bir ilçesi kadar insan barındıracak. Her türlü donatıyla ilgili inşaatlar devam ediyor. Ticari alanlarıyla gerçekten güzel bir kentsel alan yaşam alanı olacak. Adıyaman'a hayırlı olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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