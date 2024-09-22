Adıyaman Valisi Varol, deprem konutlarını inceledi

Adıyaman Valisi Osman Varol, kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle İndere bölgesinde yapımı süren deprem konutlarını inceledi.

Varoy, ziyaret sonrası gazetecilere, bugün sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle İndere bölgesindeki kalıcı deprem konutlarını ziyaret ettiklerini söyledi.

İndere bölgesinde yapımı süren deprem konutlarına ilişkin sürekli bilgilendirme yaptıklarını ifade eden Varol, şunları kaydetti:

"Konutları yerinde görmek gerekiyor. Bugün de ziyaretçilerimiz özellikle sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri gördükleri bu yoğun çalışma ortamından gerçekten etkilendi. Etkilenmemek elde değil. 16 bin 467 konuttan 6500 civarı konutun kurasını çektik. Konutları büyük oranda hazırlıyoruz. İnşallah yakın zamanda da tüm bu siteyi tamamlayacağız. Burası nüfusuyla da ülkemizin orta büyüklükteki bir ilçesi kadar insan barındıracak. Her türlü donatıyla ilgili inşaatlar devam ediyor. Ticari alanlarıyla gerçekten güzel bir kentsel alan yaşam alanı olacak. Adıyaman'a hayırlı olsun."