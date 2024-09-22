Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı

Şüphelinin Genel Bilgi Toplama sorgusunu yapan ekipler, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, ilçede durumundan şüphelendikleri E.B'yi durdurdu.

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