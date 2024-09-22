Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
A.B. idaresindeki 27 TV 261 plakalı otomobil, Besni-Gaziantep kara yolu Tetirli mahallesi yakınlarında, M.T. yönetimindeki 27 P 4451 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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