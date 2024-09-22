Adıyaman'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Adıyaman'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Adıyaman'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
D.T. idaresindeki 02 AEB 531 plakalı hafif ticari araç Adıyaman-Şanlıurfa kara yolunda H.B. yönetimindeki 06 DD 4051 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücülerle araçtaki M.Ç. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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