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        Adıyaman'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Adıyaman'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 23:48 Güncelleme: 22.09.2024 - 23:53
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        Adıyaman'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Adıyaman'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        D.T. idaresindeki 02 AEB 531 plakalı hafif ticari araç Adıyaman-Şanlıurfa kara yolunda H.B. yönetimindeki 06 DD 4051 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada sürücülerle araçtaki M.Ç. yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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