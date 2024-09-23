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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 23 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 11:48 Güncelleme: 23.09.2024 - 11:54
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 23 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il ve ilçe kırsalında uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramada, 17 gram kubar esrar, 163 gram sentetik uyuşturucu, 17 gram toz esrar, 7 kök Hint keneviri, 15 uyuşturucu hap, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 23 zanlı sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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