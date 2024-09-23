Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 23 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 23 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il ve ilçe kırsalında uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, 17 gram kubar esrar, 163 gram sentetik uyuşturucu, 17 gram toz esrar, 7 kök Hint keneviri, 15 uyuşturucu hap, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan 23 zanlı sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
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