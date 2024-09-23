Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il ve ilçe kırsalında uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

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