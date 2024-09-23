Depremlerden etkilenen Adıyaman'da köy evlerinin inşası sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da köy evlerinin inşası devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen, gazetecilere, kentte ihale edilen yaklaşık 10 bin köy evinin yapımının sürdüğünü söyledi.

400 köyde evlerin inşasına devam edildiğini aktaran Ergezen, "Burada depreme dayanıklı, mimarisiyle, estetiğiyle köy evleri yapmaya bakanlığımız önem vermektedir. Önceliğimiz, sosyal donatıları, altyapısı, çevre düzenlemeleriyle bu evleri en güzel şekilde yapıp vatandaşlarımıza teslim edebilmek. Vatandaşlarımız da bu durumdan memnun." dedi.