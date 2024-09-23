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        Adıyaman'da Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde yaptırılan anaokulu açıldı

        Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaptırılan anaokulu düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 16:41 Güncelleme: 23.09.2024 - 17:04
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        Adıyaman'da Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde yaptırılan anaokulu açıldı
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        Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaptırılan anaokulu düzenlenen törenle açıldı.

        Adıyaman Valisi Osman Varol, Bayraktar Mahallesi'ndeki 2 derslikli "Çocuklar Gülsün Diye BTF Anaokulu"nun açılışı töreninde eğitimin öneminden bahsederek okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Derneğin kurucusu ve başkanı Gülben Ergen de 14 yıldır Çocuklar Gülsün Diye Derneği için emek verdiğini belirtti.

        Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın davasının takipçisi olacaklarını dile getiren Ergen, "Narin'i unutmayacağız, bütün anneler olarak Narin davasının peşinde olacağız. Hiçbir çocuğun yaşam hakkını elinden alamayacaklar. Narin'in katilleri hak ettikleri cezanın daha fazlasını alacaklar. Emsal cezalar alsınlar, yasalar değiştirilsin, hiç kimsenin çocuğuna dokunulmasın." dedi.

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