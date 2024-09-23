Adıyaman'da baraj göletinde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Tekneye alınan M.K. ile C.K'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler yaptıkları çalışmayla M.K. ile C.K'yi kurtardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Eskihüsnümansur köyü yakınlarında bir teknenin alabora olduğu, 2 kişinin suda mahsur kaldığı bilgisi aldı.

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