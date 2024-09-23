Adıyaman'da baraj göletinde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Adıyaman'da Atatürk Baraj Göleti'nde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.
Adıyaman'da Atatürk Baraj Göleti'nde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Eskihüsnümansur köyü yakınlarında bir teknenin alabora olduğu, 2 kişinin suda mahsur kaldığı bilgisi aldı.
Ekipler yaptıkları çalışmayla M.K. ile C.K'yi kurtardı.
Tekneye alınan M.K. ile C.K'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.